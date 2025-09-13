Суд назначил испытательный срок мужчине, который сливал места пребывания ВСУ

Молоток судьи. Фото: Pexels

В Ровенской области мужчина препятствовал работе работников территориального центра комплектования. За содеянное его судили.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Детали дела

Согласно материалам дела, мужчина, который был администратором сообщества "Мусара в селе (лебцы)" в мессенджере Viber, которая насчитывала более 5 тысяч участников, в мае 2025 года систематически распространял информацию о местах пребывания сотрудников ТЦК и о проведении ими мобилизационных мероприятий в Камень-Каширском районе. Такие действия фактически помогали военнообязанным избегать призыва.

Решение суда

Между обвиняемым и прокуратурой было подписано соглашение о признании виновности. Камень-Каширский районный суд, рассмотрев дело, принял решение назначить мужчине наказание в виде пяти лет лишения свободы. В то же время суд освободил его от реального отбывания срока, установив испытательный срок продолжительностью два года.

