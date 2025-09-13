Видео
Мужчина сливал места пребывания ТЦК — что решил суд

Мужчина сливал места пребывания ТЦК — что решил суд

Ua ru
Дата публикации 13 сентября 2025 04:00
Суд назначил испытательный срок мужчине, который сливал места пребывания ВСУ
Молоток судьи. Фото: Pexels

В Ровенской области мужчина препятствовал работе работников территориального центра комплектования. За содеянное его судили

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

Согласно материалам дела, мужчина, который был администратором сообщества "Мусара в селе (лебцы)" в мессенджере Viber, которая насчитывала более 5 тысяч участников, в мае 2025 года систематически распространял информацию о местах пребывания сотрудников ТЦК и о проведении ими мобилизационных мероприятий в Камень-Каширском районе. Такие действия фактически помогали военнообязанным избегать призыва.

Решение суда

Между обвиняемым и прокуратурой было подписано соглашение о признании виновности. Камень-Каширский районный суд, рассмотрев дело, принял решение назначить мужчине наказание в виде пяти лет лишения свободы. В то же время суд освободил его от реального отбывания срока, установив испытательный срок продолжительностью два года.

Напомним, недавно мы писали, что в Богодухове Харьковской области лишили свободы мужчину. Он пришел в ТЦК, чтобы изменить фамилию в документах, но получив повестку отказался от мобилизации.

Также мы информировали, что в Запорожье офицер ТЦК требовал у мужчины взятку в обмен на исключение из розыска. За содеянное военному назначили штраф.

суд Ровенская область мобилизация война в Украине ТЦК и СП судебные решения
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
