Суд призначив випробувальний термін чоловіку, який зливав місця перебування ЗСУ

Чоловік зливав місця перебування ТЦК — що вирішив суд
У Рівненській області чоловік перешкоджав роботі працівників територіального центру комплектування. За скоєне його судили.
Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.
Деталі справи
Згідно з матеріалами справи, чоловік, який був адміністратором спільноти "Мусара в селі (лебці)" у месенджері Viber, яка налічувала понад 5 тисяч учасників, у травні 2025 року систематично поширював інформацію про місця перебування співробітників ТЦК та про проведення ними мобілізаційних заходів у Камінь-Каширському районі. Такі дії фактично допомагали військовозобов’язаним уникати призову.
Рішення суду
Між обвинуваченим та прокуратурою була підписана угода про визнання винуватості. Камінь-Каширський районний суд, розглянувши справу, ухвалив рішення призначити чоловікові покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі. Водночас суд звільнив його від реального відбування строку, встановивши випробувальний термін тривалістю два роки.
