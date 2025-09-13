Суд призначив випробувальний термін чоловіку, який зливав місця перебування ЗСУ

Молоток судді. Фото: Pexels

У Рівненській області чоловік перешкоджав роботі працівників територіального центру комплектування. За скоєне його судили.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, чоловік, який був адміністратором спільноти "Мусара в селі (лебці)" у месенджері Viber, яка налічувала понад 5 тисяч учасників, у травні 2025 року систематично поширював інформацію про місця перебування співробітників ТЦК та про проведення ними мобілізаційних заходів у Камінь-Каширському районі. Такі дії фактично допомагали військовозобов’язаним уникати призову.

Рішення суду

Між обвинуваченим та прокуратурою була підписана угода про визнання винуватості. Камінь-Каширський районний суд, розглянувши справу, ухвалив рішення призначити чоловікові покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі. Водночас суд звільнив його від реального відбування строку, встановивши випробувальний термін тривалістю два роки.

