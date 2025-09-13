Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаПсихологіяTravelПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Чоловік зливав місця перебування ТЦК — що вирішив суд

Чоловік зливав місця перебування ТЦК — що вирішив суд

Ua ru
Дата публікації: 13 вересня 2025 04:00
Суд призначив випробувальний термін чоловіку, який зливав місця перебування ЗСУ
Молоток судді. Фото: Pexels

У Рівненській області чоловік перешкоджав роботі працівників територіального центру комплектування. За скоєне його судили.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Реклама
Читайте також:

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, чоловік, який був адміністратором спільноти "Мусара в селі (лебці)" у месенджері Viber, яка налічувала понад 5 тисяч учасників, у травні 2025 року систематично поширював інформацію про місця перебування співробітників ТЦК та про проведення ними мобілізаційних заходів у Камінь-Каширському районі. Такі дії фактично допомагали військовозобов’язаним уникати призову.

Рішення суду

Між обвинуваченим та прокуратурою була підписана угода про визнання винуватості. Камінь-Каширський районний суд, розглянувши справу, ухвалив рішення призначити чоловікові покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі. Водночас суд звільнив його від реального відбування строку, встановивши випробувальний термін тривалістю два роки.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у Богодухові Харківської області позбавили волі чоловіка. Він прийшов до ТЦК, щоб змінити прізвище у документах, але отримавши повістку відмовився від мобілізації.

Також ми інформували, що у Запоріжжі офіцер ТЦК вимагав у чоловіка хабар в обмін на виключення з розшуку. За скоєне військовому призначили штраф.

суд Рівненська область мобілізація війна в Україні ТЦК та СП судові рішення
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації