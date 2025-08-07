Суд в Черкассах признал виновным мужчину в уклонении от мобилизации, который считал, что ему неправильно вручили повестку

Мужчина считал, что получил повестку не по закону — решение суда
В Черкасской области гражданин приговорен к лишению свободы за уклонение от мобилизации. Маньковский районный суд Черкасской области вынес приговор мужчине, который не хотел служить в ВСУ.
Об этом говорится в Едином реестре судебных решений.
Детали дела
Согласно приговору суда, мужчина получил повестку о призыве на военную службу. Однако он не явился в военный комиссариат, мотивируя это нарушением процедуры вручения повестки.
Во время судебного разбирательства обвиняемый отрицал свою вину, утверждая, что повестка была ему вручена с нарушением законодательства. Он отказался обжаловать решение работников территориального центра комплектования и социальной поддержки и не сообщил о причинах своей неявки.
Решение суда
Суд тщательно рассмотрел все материалы дела и признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 336 Уголовного кодекса Украины. Согласно приговору суда, обвиняемый был приговорен к 3 годам лишения свободы.
