Мужчина считал, что получил повестку не по закону — решение суда

Мужчина считал, что получил повестку не по закону — решение суда

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2025 03:32
Суд в Черкассах признал виновным мужчину в уклонении от мобилизации, который считал, что ему неправильно вручили повестку
Судебное заседание. Иллюстративное фото: pexels.com

В Черкасской области гражданин приговорен к лишению свободы за уклонение от мобилизации. Маньковский районный суд Черкасской области вынес приговор мужчине, который не хотел служить в ВСУ.

Об этом говорится в Едином реестре судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

Согласно приговору суда, мужчина получил повестку о призыве на военную службу. Однако он не явился в военный комиссариат, мотивируя это нарушением процедуры вручения повестки.

Во время судебного разбирательства обвиняемый отрицал свою вину, утверждая, что повестка была ему вручена с нарушением законодательства. Он отказался обжаловать решение работников территориального центра комплектования и социальной поддержки и не сообщил о причинах своей неявки.

Решение суда

Суд тщательно рассмотрел все материалы дела и признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 336 Уголовного кодекса Украины. Согласно приговору суда, обвиняемый был приговорен к 3 годам лишения свободы.

Напомним, во Львовской области судили мужчину, который распространял информацию о работниках ТЦК и СП.

Кроме этого, в Черновцах мужчина по указаниям врага осуществлял поджоги релейных шкафов на железнодорожных путях и автомобилей военных.

суд Черкасская область мобилизация повестки военнообязанные судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
