Чоловік вважав, що отримав повістку не за законом — рішення суду

Чоловік вважав, що отримав повістку не за законом — рішення суду

Ua ru
Дата публікації: 7 серпня 2025 03:32
Суд у Черкасах визнав винним чоловіка в ухиленні від мобілізації, який вважав, що йому неправильно вручили повістку
Судове засідання. Ілюстративне фото: pexels.com

В Черкаській області громадянина засуджено до позбавлення волі за ухилення від мобілізації. Маньківський районний суд Черкаської області виніс вирок чоловікові, який не хотів служити в ЗСУ.

Про це йдеться у Єдиному реєстрі судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи

Згідно з вироком суду, чоловік отримав повістку про призов на військову службу. Проте він не з'явився до військового комісаріату, мотивуючи це порушенням процедури вручення повістки. 

Під час судового розгляду обвинувачений заперечував свою вину, стверджуючи, що повістка була йому вручена з порушенням законодавства. Він відмовився оскаржувати рішення працівників територіального центру комплектування та соціальної підтримки та не повідомив про причини своєї неявки.

Рішення суду

Суд ретельно розглянув усі матеріали справи та визнав чоловіка винним у вчиненні злочину, передбаченого статтею 336 Кримінального кодексу України. Відповідно до вироку суду, обвинувачений був засуджений до 3 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Львівській області судили чоловіка, який поширював інформацію про працівників ТЦК та СП.

Окрім цього, у Чернівцях чоловік за вказівками ворога здійснював підпали релейних шаф на залізничних коліях та автомобілів військових.

суд Черкаська область мобілізація повістки військовозобов'язані судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
