Мужчина отказался получать повестку — как его наказал суд

Молоток судьи. Фото: Pexels

В Полтавской области судили мужчину, который отказался получать повестку на отправку. Он объяснил это необходимостью ухода за матерью.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Житель Полтавщины прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его пригодным к прохождению военной службы. Работники ТЦК и СП пытались вручить мужчине повестку на отправку, но он отказался ее получать.

Как объяснил в суде обвиняемый, он неоднократно говорил работникам центра комплектования о том, что ухаживает за своей больной матерью около трех лет. По словам мужчины группу инвалидности матери не дают. Он пояснил, что в октябре 2023 года направил в адрес ТЦК и СП по почте документы, которые предусматривали необходимость предоставления отсрочки из-за ухода за матерью. Правда, назвать содержимое соответствующего почтового отправления обвиняемый не смог.

Приговор суда

В ходе рассмотрения дела в суде мужчина полностью признал свою вину и просил его оправдать. Суд признал обвиняемого виновным. Мужчине вынести приговор — лишение свободы на срок четыре года.

Напомним, в Хмельницкой области мужчина судился с ТЦК из-за штрафа. По его словам, в повестке был указан неправильный адрес.

В Винницкой области судили мужчину, который отказался от мобилизации. Он объяснил это тем, что двое его сыновей уже воюют на фронте.