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Чоловік відмовився від повістки — як його покарав суд

16 січня 2025 22:33
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Чоловік відмовився отримувати повістку — як його покарав суд
Молоток судді. Фото: Pexels
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Полтавській області судили чоловіка, який відмовився отримувати повістку на відправку. Він пояснив це необхідністю догляду за матір'ю.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Житель Полтавщини пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до проходження військової служби. Працівники ТЦК та СП намагалися вручити чоловікові повістку на відправку, але він відмовився її отримувати.

Як пояснив у суді обвинувачений, він неодноразово казав працівникам центру комплектування про те, що доглядає свою хвору матір близько трьох років. За словами чоловіка групу інвалідності матері не дають. Він пояснив, що у жовтні 2023 року надіслав на адресу ТЦК та СП поштою документи, які передбачали необхідність надання відстрочки через догляд за матір'ю. Щоправда, назвати вміст відповідного поштового відправлення обвинувачений не зміг.

Вирок суду 

Під час розгляду справи в суді чоловік повністю визнав свою провину та просив його виправдати. Суд визнав обвинуваченого винним. Чоловікові винести вирок — позбавлення волі на строк чотири роки.

Нагадаємо, у Хмельницькій області чоловік судився з ТЦК через штраф. За його словами, у повістці була зазначена неправильна адреса.

У Вінницькій області судили чоловіка, який відмовився від мобілізації. Він пояснив це тим, що двоє його синів вже воюють на фронті.

суд мобілізація ТЦК та СП бойова повістка судові рішення

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