Суд покарав чоловіка, який пройшов ВЛК і не з'явився до військової частини

Засідання суду. Ілюстративне фото: freepik

У Дніпропетровській області суд розглянув справу щодо громадянина, який ухилився від призову на військову службу під час мобілізації. Його визнали винним та призначили покарання.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, уродженець міста Гуляйполе Запорізької області у липні 2024 року був доставлений до приміщення ТЦК, звідки його направили на проходження військово-лікарської комісії. За результатами ВЛК, чоловіка визнали придатним до військової служби, після чого 18 липня йому видали бойову повістку. 20 липня він мав з'явитися до ТЦК для відправки у військову частину, але так і не прийшов, тим самим скоївши ухилення від мобілізації. Крім того, ніяких документів про причини неявки теж не надав.

У суді представники ВЛК зазначили, що фактично ніяких проблем зі здоров'ям, які б не дозволяли військовозобов'язаному служити — не було.

Під час судового засідання обвинувачений свою вину визнав, однак давати показання в якості обвинуваченого відмовився, обмежившись заявою, що бажання служити в лавах ЗСУ не має.

Рішення суду

Покровський районний суд Дніпропетровської області, розглянувши всі обставини справи, визнав обвинуваченого винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336 Кримінального кодексу України (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації). Суд призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на три роки.

Нагадаємо, що у Житомирській області сталася ідентична ситуація. Чоловік пройшов ВЛК, але проігнорував вимогу щодо явки на відправлення до військової частини. Йому теж призначали покарання у вигляді позбавлення волі на три з половиною років.

Також ми писали, що у Харкові ТЦК виписали штраф чоловіку нібито за неявку за повісткою. Проте він подав позов до суду, оскільки жодних викликів у військомат не отримував. Суд зрештою скасував штраф.