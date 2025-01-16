Суд наказал мужчину, который прошел ВВК и не явился в воинскую часть

Заседание суда. Иллюстративное фото: freepik

В Днепропетровской области суд рассмотрел дело в отношении гражданина, который уклонился от призыва на военную службу по мобилизации. Его признали виновным и назначили наказание.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно материалам дела, уроженец города Гуляйполе Запорожской области, в июле 2024 года был доставлен в помещение ТЦК, откуда его направили на прохождение военно-врачебной комиссии. По результатам ВВК, мужчину признали годным к военной службе, после чего 18 июля ему выдали боевую повестку. 20 июля он должен был явиться в ТЦК для отправки в воинскую часть, но так и не пришел, тем самым уклонившись от мобилизации. Кроме того, никаких документов о причинах неявки тоже предоставил.

В суде представители ВВК отметили, что фактически никаких проблем со здоровьем, которые бы не позволяли военнообязанному служить — не было.

В ходе судебного заседания обвиняемый свою вину признал, однако давать показания в качестве обвиняемого отказался, ограничившись заявлением, что желания служить в рядах ВСУ не имеет.

Решение суда

Покровский районный суд Днепропетровской области, рассмотрев все обстоятельства дела, признал обвиняемого виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 336 Уголовного кодекса Украины (уклонение от призыва на военную службу по мобилизации). Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года.

Напомним, что в Житомирской области произошла идентичная ситуация. Мужчина прошел ВВК, но проигнорировал требование о явке на отправку в воинскую часть. Ему тоже назначали наказание в виде лишения свободы на три с половиной года.

Также мы писали, что в Харькове ТЦК выписали штраф мужчине якобы за неявку по повестке. Однако он подал иск в суд, поскольку никаких вызовов в военкомат не получал. Суд в итоге отменил штраф.