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Главная Новости дня Мужчина уклонился от службы, но позже пошел в ВСУ — приговор суда

Мужчина уклонился от службы, но позже пошел в ВСУ — приговор суда

Ua ru
Дата публикации 12 июля 2025 10:02
Мужчина уклонился от мобилизации, но впоследствии пошел служить — как его наказал суд
Военный. Фото: Freepik

В Одесской области судили боевого медика за уклонение от мобилизации. Мужчина проигнорировал повестку, но впоследствии добровольно вступил в ряды ВСУ.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном на сайте Единого государственного реестра судебных решений.

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Детали дела

В июле 2023 года житель Одесской области прошел ВВК и получил повестку на отправку, однако отказался от мобилизации. Впоследствии мужчина поступил на службу добровольно, сейчас он занимает должность боевого медика.

В суде военный объяснил, что отказался от прохождения военной службы, ведь морально был не готов в то время к службе в рядах ВСУ. Кроме того, он ухаживал за больной матерью, а когда она умерла, был в подавленном состоянии. В конце концов мужчина повторно прошел ВВК и присоединился к рядам ВСУ.

Приговор суда

Суд признал обвиняемого виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 336 УК Украины. Мужчине назначили наказание — три года лишения свободы с испытательным сроком на 1 год.

Напомним, ранее мы писали о том, что работник Службы безопасности Украины рассекретил гостайну. Суд вынес ему приговор.

Также мы рассказывали о том, что в Одесской области судили мужчину за уклонение от мобилизации. Он дважды проигнорировал повестку.

суд военные війна судебные решения боевой медик
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
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