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Головна Новини дня Чоловік ухилився від служби, але згодом пішов до ЗСУ — вирок суду

Чоловік ухилився від служби, але згодом пішов до ЗСУ — вирок суду

Ua ru
Дата публікації: 12 липня 2025 10:02
Чоловік ухилився від мобілізації, але згодом пішов служити — як його покарав суд
Військовий. Фото: Freepik

На Одещині судили бойового медика за ухилення від мобілізації. Чоловік проігнорував повістку, але згодом добровільно долучився до лав ЗСУ.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень.

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Деталі справи

У липні 2023 року житель Одещини пройшов ВЛК та отримав повістку на відправку, однак відмовився від мобілізації. Згодом чоловік вступив на службу добровільно, наразі він обіймає посаду бойового медика.

У суді військовий пояснив, що відмовився від проходження військової служби, адже морально був не готовий на той час до служби у лавах ЗСУ. Крім того, він доглядав за хворою матір'ю, а коли вона померла, був у пригніченому стані. Зрештою чоловік повторно пройшов ВЛК та долучився до лав ЗСУ.

Вирок суду

Суд визнав обвинуваченого винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336 КК України. Чоловікові призначили покарання — три роки позбавлення волі з іспитовим строком на 1 рік.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що працівник Служби безпеки України розсекретив держтаємницю. Суд виніс йому вирок.

Також ми розповідали про те, що на Одещині судили чоловіка за ухилення від мобілізації. Він двічі проігнорував повістку.

суд військові війна судові рішення бойовий медик
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
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