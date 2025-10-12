Волынянин напал на работника колонии — как его наказал суд

Мужчина ударил работника колонии — приговор суда
Волынянин избил работника колонии. За содеянное он ближайшие годы проведет в тюрьме.
Об этом 24 сентября сообщили в Ровенской областной прокуратуре.
Детали дела
По данным следствия, в апреле прошлого года дежурный помощник начальника Городищенской исправительной колонии обнаружил у 46-летнего осужденного запрещенный предмет. Мужчины поконфликтовали. Во время ссоры злоумышленник ударил работника колонии в лицо.
Решение суда
Ровенский районный суд признал нарушителя виновным и назначил ему наказание в виде восьми лет заключения. Осужденный не признал свою вину и пытался обжаловать решение суда, но Ровенский апелляционный суд оставил приговор без изменений.
