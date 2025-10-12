Видео
Главная Новости дня Мужчина ударил работника колонии — приговор суда

Мужчина ударил работника колонии — приговор суда

Ua ru
Дата публикации 12 октября 2025 03:32
Волынянин напал на работника колонии — как его наказал суд
Кулак. Фото иллюстративное: today.kz

Волынянин избил работника колонии. За содеянное он ближайшие годы проведет в тюрьме.

Об этом 24 сентября сообщили в Ровенской областной прокуратуре.

Детали дела

По данным следствия, в апреле прошлого года дежурный помощник начальника Городищенской исправительной колонии обнаружил у 46-летнего осужденного запрещенный предмет. Мужчины поконфликтовали. Во время ссоры злоумышленник ударил работника колонии в лицо.

Решение суда

Ровенский районный суд признал нарушителя виновным и назначил ему наказание в виде восьми лет заключения. Осужденный не признал свою вину и пытался обжаловать решение суда, но Ровенский апелляционный суд оставил приговор без изменений.

Напомним, в Волынской области произошло ДТП с участием священника. Суд освободил представителя церкви от наказания.

Ранее мы сообщали о приговоре двум спасателям, которые работали на оккупантов. Их приговорили к лишению свободы.

суд правосудие тюрьма Волынская область наказание судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
