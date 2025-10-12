Волинянин напав на працівника колонії — як його покарав суд

Кулак. Фото ілюстративне: today.kz

Волинянин побив працівника колонії. За вчинене він найближчі роки проведе у в'язниці.

Про це 24 вересня повідомили в Рівненській обласній прокуратурі.

Деталі справи

За даними слідства, у квітня минулого року черговий помічник начальника Городищенської виправної колонії виявив у 46-річного засудженого заборонений предмет. Чоловіки поконфліктували. Під час сварки зловмисник ударив працівника колонії в обличчя.

Рішення суду

Рівненський районний суд визнав порушника винним і призначив йому покарання у вигляді восьми років ув'язнення. Засуджений не визнав свою провину й намагався оскаржити рішення суду, але Рівненський апеляційний суд залишив вирок без змін.

