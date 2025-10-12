Волинянин напав на працівника колонії — як його покарав суд

Чоловік ударив працівника колонії — вирок суду
Волинянин побив працівника колонії. За вчинене він найближчі роки проведе у в'язниці.
Про це 24 вересня повідомили в Рівненській обласній прокуратурі.
Деталі справи
За даними слідства, у квітня минулого року черговий помічник начальника Городищенської виправної колонії виявив у 46-річного засудженого заборонений предмет. Чоловіки поконфліктували. Під час сварки зловмисник ударив працівника колонії в обличчя.
Рішення суду
Рівненський районний суд визнав порушника винним і призначив йому покарання у вигляді восьми років ув'язнення. Засуджений не визнав свою провину й намагався оскаржити рішення суду, але Рівненський апеляційний суд залишив вирок без змін.
