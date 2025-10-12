Відео
Головна Новини дня Чоловік ударив працівника колонії — вирок суду

Чоловік ударив працівника колонії — вирок суду

Ua ru
Дата публікації: 12 жовтня 2025 03:32
Волинянин напав на працівника колонії — як його покарав суд
Кулак. Фото ілюстративне: today.kz

Волинянин побив працівника колонії. За вчинене він найближчі роки проведе у в'язниці

Про це 24 вересня повідомили в Рівненській обласній прокуратурі.

Читайте також:

Деталі справи 

За даними слідства, у квітня минулого року черговий помічник начальника Городищенської виправної колонії виявив у 46-річного засудженого заборонений предмет. Чоловіки поконфліктували. Під час сварки зловмисник ударив працівника колонії в обличчя.

Рішення суду

Рівненський районний суд визнав порушника винним і призначив йому покарання у вигляді восьми років ув'язнення. Засуджений не визнав свою провину й намагався оскаржити рішення суду, але Рівненський апеляційний суд залишив вирок без змін.

Нагадаємо, у Волинській області сталася ДТП за участю священника. Суд звільнив представника церкви від покарання.

Раніше ми повідомляли про вирок двом рятувальникам, які працювали на окупантів. Їх засудили до позбавлення волі.

суд правосуддя в'язниця Волинська область покарання судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
