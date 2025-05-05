Житель Кривого Рога ударил бывшую сожительницу — какое наказание избрал для него суд

Насилие в семье. Фото иллюстративное: shepetivka.com.ua

В Кривом Роге Днепропетровской области мужчина ударил свою бывшую сожительницу. За содеянное его привлекли к уголовной ответственности.

Соответствующий приговор вынес Долгинцевский районный суд города Кривой Рог.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, экс-супруги 9 апреля поконфликтовали на остановке общественного транспорта "Трансформаторная". Во время ссоры мужчина схватил женщину за волосы, после чего наклонил и ударил головой. Женщина упала, но не травмировалась.

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемый признал свою вину и раскаялся. Мужчина работает слесарем в АО "Укрзализныця" и содержит ребенка — суд учел это как обстоятельства, смягчающие наказание. Нарушителя приговорили к 80 часам общественных работ.

Напомним, жительницу Одесской области судили за распространение коммунистической символики. Нарушительница публиковала в запрещенной соцсети "Одноклассники" видео с пропагандой "спецопераций" и одобрительные отзывы о советском режиме.

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