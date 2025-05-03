У Кропивницькому судили чоловіка, який вкрав велосипед

Судове засідання. Ілюстративне фото: УНІАН

У Кропивницькому чоловік, який є наркозалежним, проник до комори у підвалі будинку і вкрав велосипед. За це його судили.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, чоловік, який народився в німецькому місті Потсдам, нині є громадянином України. У реєстрі зазначено, що він раніше не притягувався до кримінальної відповідальності, має постійну адресу проживання та з 2022 року перебуває на обліку в Кіровоградській обласній психіатричній лікарні через психічні та поведінкові розлади, спричинені вживанням опіоїдів і стимуляторів.

За версією слідства, близько п’ятої години ранку 19 січня чоловік проник до підвального приміщення житлового будинку, де помітив велосипед, вартість якого експерт оцінив у 4733 гривні. Чоловік викрав транспортний засіб.

Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою провину та пояснив, що через наркотичну залежність потребував грошей, тому й вирішив скоїти крадіжку. Згодом він продав велосипед за 1100 гривень.

Рішення суду

Суд визнав чоловіка винним у скоєнні злочину, передбаченого частиною четвертою статті 185 Кримінального кодексу України. Під час ухвалення вироку суд врахував щире каяття підсудного та відшкодування ним завданих збитків, що були розцінені як обставини, які пом'якшують відповідальність. Відтак, на підставі статті 75 КК України, чоловіка було звільнено від відбування покарання з іспитовим терміном тривалістю один рік.

У межах цього строку, згідно зі статтею 76 КК України, засуджений зобов’язаний регулярно з’являтися для реєстрації до органу пробації та інформувати його про будь-які зміни місця проживання, працевлаштування або навчання.

Нагадаємо, що у Києві судили чоловіка, який вкрав телефон у пацієнта столичної лікарні. За це його позбавили волі.

Також ми писали, що у Києві чоловік вкрав із супермаркету алкоголь та м'ясо. За скоєне його теж позбавили волі.