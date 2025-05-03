В Кропивницком судили мужчину, который украл велосипед

Судебное заседание. Иллюстративное фото: УНИАН

В Кропивницком мужчина, который является наркозависимым, проник в кладовую в подвале дома и украл велосипед. За это его судили.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно материалам дела, мужчина, который родился в немецком городе Потсдам, ныне является гражданином Украины. В реестре указано, что он ранее не привлекался к уголовной ответственности, имеет постоянный адрес проживания и с 2022 года состоит на учете в Кировоградской областной психиатрической больнице из-за психических и поведенческих расстройств, вызванных употреблением опиоидов и стимуляторов.

По версии следствия, около пяти часов утра 19 января мужчина проник в подвальное помещение жилого дома, где заметил велосипед, стоимость которого эксперт оценил в 4733 гривны. Мужчина похитил транспортное средство.

Во время судебного разбирательства обвиняемый признал свою вину и пояснил, что из-за наркотической зависимости нуждался в деньгах, поэтому и решил совершить кражу. Впоследствии он продал велосипед за 1100 гривен.

Решение суда

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 185 Уголовного кодекса Украины. При вынесении приговора суд учел искреннее раскаяние подсудимого и возмещение им причиненных убытков, которые были расценены как обстоятельства, смягчающие ответственность. Следовательно, на основании статьи 75 УК Украины, мужчина был освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком продолжительностью один год.

В рамках этого срока, согласно статье 76 УК Украины, осужденный обязан регулярно появляться для регистрации в орган пробации и информировать его о любых изменениях места жительства, трудоустройства или обучения.

Напомним, что в Киеве судили мужчину, который украл телефон у пациента столичной больницы. За это его лишили свободы.

Также мы писали, что в Киеве мужчина украл из супермаркета алкоголь и мясо. За содеянное его тоже лишили свободы.