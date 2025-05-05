Житель Кривого Рогу вдарив колишню співмешканку — яке покарання обрав для нього суд

Насилля в родині. Фото ілюстративне: shepetivka.com.ua

У Кривому Розі Дніпропетровської області чоловік ударив свою колишню співмешканку. За вчинене його притягнули до кримінальної відповідальності.

Відповідний вирок ухвалив Довгинцівський районний суд міста Кривий Ріг.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, експодружжя 9 квітня поконфліктувало на зупинці громадського транспорту "Трансформаторна". Під час сварки чоловік схватив жінку за волосся, після чого нахилив і вдарив головою. Жінка впала, але не травмувалася.

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачений визнав свою провину та позкаявся. Чоловік працює слюсарем в АТ "Укрзалізниця" та утримує дитину — суд врахував це як обставини, що пом'якшують покарання. Порушника засудили до 80 годин громадських робіт.

Нагадаємо, жительку Одещини судили за поширення комуністичної символіки. Порушниця публікувала в забороненій соцмережі "Однокласники" відео із пропагандою "спецоперацій" і схвальні відгуки про радянський режим.

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