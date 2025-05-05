Житель Кривого Рогу вдарив колишню співмешканку — яке покарання обрав для нього суд

Чоловік ударив колишню — як його покарав суд
У Кривому Розі Дніпропетровської області чоловік ударив свою колишню співмешканку. За вчинене його притягнули до кримінальної відповідальності.
Відповідний вирок ухвалив Довгинцівський районний суд міста Кривий Ріг.
Деталі справи
Згідно із судовими матеріалами, експодружжя 9 квітня поконфліктувало на зупинці громадського транспорту "Трансформаторна". Під час сварки чоловік схватив жінку за волосся, після чого нахилив і вдарив головою. Жінка впала, але не травмувалася.
Рішення суду
Під час судового засідання обвинувачений визнав свою провину та позкаявся. Чоловік працює слюсарем в АТ "Укрзалізниця" та утримує дитину — суд врахував це як обставини, що пом'якшують покарання. Порушника засудили до 80 годин громадських робіт.
Нагадаємо, жительку Одещини судили за поширення комуністичної символіки. Порушниця публікувала в забороненій соцмережі "Однокласники" відео із пропагандою "спецоперацій" і схвальні відгуки про радянський режим.
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