Мужчина распространял в соцсетях антиукраинские сообщения — какое наказание избрал для него суд

Мужчина с телефоном в руках. Фото иллюстративное: freepik.com

Житель Сум оправдывал российскую агрессию против Украины. Соответствующие сообщения он публиковал в социальной сети.

Об этом говорится в приговоре, который Заречный районный суд вынес 13 июня.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, фигурант распространял материалы, которые оправдывают, признают правомерной или отрицают российскую агрессию, а также глорифицируют оккупантов. В частности, он делал репосты сообщений, в которых были пророссийские и антиправительственные призывы.

Решение суда

Обвиняемый свою вину признал и заключил с прокурором соглашение о признании виновности. Мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы без конфискации имущества, но освободили от отбывания наказания, заменив заключение годом испытательного срока. В течение 30 дней со дня провозглашения решение суда можно обжаловать, подав апелляцию.

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