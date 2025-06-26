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Головна Новини дня Чоловік у соцмережі заперечував війну — як його покарав суд

Чоловік у соцмережі заперечував війну — як його покарав суд

Ua en ru
Дата публікації: 26 червня 2025 03:32
Чоловік поширював у соцмережах антиукраїнські дописи — яке покарання обрав для нього суд
Чоловік із телефоном у руках. Фото ілюстративне: freepik.com
Ключові моменти Деталі справи Рішення суду

Житель Сум виправдовував російську агресію проти Україну. Відповідні дописи він публікував у соціальній мережі.

Про це йдеться у вироку, який Зарічний районний суд ухвалив 13 червня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, фігурант поширював матеріали, які виправдовують, визнають правомірною або заперечують російську агресію, а також глорифікують окупантів. Зокрема, він робив репости дописів, в яких були проросійські та антивладні заклики.

Рішення суду

Обвинувачений свою провину визнав та уклав із прокурором угоду про визнання винуватості. Чоловіка засудили до п'яти років позбавлення волі без конфіскації майна, але звільнили від відбування покарання, замінивши ув'язнення роком іспитового строку. Протягом 30 днів від дня проголошення рішення суду можна оскаржити, подавши апеляцію.

Нагадаємо, у Рівному підліток підпалив автомобіль військовослужбовця. Неповнолітнього засудили до пробаційного нагляду.

Також ми повідомляли про вирок військовослужбовцю за потрійне СЗЧ. Боєць проведе понад п'ять років у в'язниці.

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Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
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