Чоловік поширював у соцмережах антиукраїнські дописи — яке покарання обрав для нього суд

Чоловік із телефоном у руках. Фото ілюстративне: freepik.com

Житель Сум виправдовував російську агресію проти Україну. Відповідні дописи він публікував у соціальній мережі.

Про це йдеться у вироку, який Зарічний районний суд ухвалив 13 червня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, фігурант поширював матеріали, які виправдовують, визнають правомірною або заперечують російську агресію, а також глорифікують окупантів. Зокрема, він робив репости дописів, в яких були проросійські та антивладні заклики.

Рішення суду

Обвинувачений свою провину визнав та уклав із прокурором угоду про визнання винуватості. Чоловіка засудили до п'яти років позбавлення волі без конфіскації майна, але звільнили від відбування покарання, замінивши ув'язнення роком іспитового строку. Протягом 30 днів від дня проголошення рішення суду можна оскаржити, подавши апеляцію.

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