Підліток намагався знищити військову автівку — яке покарання обрав для нього суд

Горить автомобіль. Фото ілюстративне: uamotors.com

У Рівному неповнолітній студент Національного університету водного господарства та природокористування намагався підпалити автомобіль військовослужбовця ЗСУ. Таким чином підліток хотів швидко заробити гроші.

Про це йдеться у вироку, який Рівненський міський суд ухвалив 3 червня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, у січні фігурант натрапив на Telegram-канал, в якому пропонували за винагороду підпалювати автомобілі військовослужбовців ЗСУ. Підліток вирішив підзаробити й долучив до роботи двох своїх друзів.

Увечері 19 січня підлітки підпалили та жбурнули в автомобіль Ford Ranger пляшку із легкозаймистою сумішшю. Ємність відлетіла від капота автівки та розбилася на асфальті – уся суміш згоріла, але автівка не постраждала.

Рішення суду

Під час судового засідання неповнолітній свою провину визнав. Його засудили до двох років пробаційного нагляду, але впродовж 30 днів від дня проголошення вироку рішення суду можна оскаржити, подавши апеляцію.

Нагадаємо, у Харкові підпалювач знищив один військовий автомобіль і намагався підпалити інший. За вчинене він проведе понад 6,5 року у в'язниці.

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