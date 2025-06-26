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Главная Новости дня Подросток пытался поджечь военное авто — что решил суд

Подросток пытался поджечь военное авто — что решил суд

Ua en ru
Дата публикации 26 июня 2025 00:33
Подросток пытался уничтожить военную машину — какое наказание избрал для него суд
Горит автомобиль. Фото иллюстративное: uamotors.com
Ключові моменти Детали дела Решение суда

В Ровно несовершеннолетний студент Национального университета водного хозяйства и природопользования пытался поджечь автомобиль военнослужащего ВСУ. Таким образом подросток хотел быстро заработать деньги.

Об этом говорится в приговоре, который Ровенский городской суд вынес 3 июня.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, в январе фигурант наткнулся на Telegram-канал, в котором предлагали за вознаграждение поджигать автомобили военнослужащих ВСУ. Подросток решил подзаработать и привлек к работе двух своих друзей.

Вечером 19 января подростки подожгли и бросили в автомобиль Ford Ranger бутылку с легковоспламеняющейся смесью. Емкость отлетела от капота автомобиля и разбилась об асфальт — вся смесь сгорела, но автомобиль не пострадал.

Решение суда

Во время судебного заседания несовершеннолетний свою вину признал. Его приговорили к двум годам пробационного надзора, но в течение 30 дней со дня провозглашения приговора решение суда можно обжаловать, подав апелляцию.

Напомним, в Харькове поджигатель уничтожил один военный автомобиль и пытался поджечь другой. За содеянное он проведет более 6,5 года в тюрьме.

Также мы сообщали, что на Закарпатье младшая сержантка притворялась беременной, чтобы избегать службы. Ей назначили наказание в виде условного срока.

суд правосудие поджог автомобиль судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
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