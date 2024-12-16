Как суд наказал жителя Черниговщины, торговавшего несуществующими автомобилями

Здание Прилукского горрайонного суда Черниговской области. Фото: pr.cn.court.gov.ua

В Черниговской области мужчина организовал "бизнес" по продаже несуществующих автомобилей. Мошенника привлекли к уголовной ответственности.

Об этом говорится в приговоре, который Прилукский горрайонный суд Черниговской области вынес в четверг, 12 декабря.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, в период с апреля по август 2022 года обвиняемый публиковал в Telegram-канале объявления о продаже автомобилей из-за границы. От девяти покупателей он получил почти полмиллиона гривен за транспортные средства, которые должен был доставить в Украину, однако после получения средств перестал выходить на связь с клиентами.

Решение суда

Во время судебного заседания фигурант признал свою вину. Мужчина рассказал, что в Telegram-группе "Пригон" общался с потенциальными покупателями и предоставлял им номера карт для отправки средств, однако авто так и не пригнал. Подсудимого признали виновным в мошенничестве (часть вторая статьи 190 Уголовного кодекса Украины), приговорили к 2,6 годам заключения, однако заменили это наказание одним годом испытательного срока. Также мужчину обязали к возмещению потерпевшим 475 тысяч гривен материального ущерба.

На данный момент решение суда еще не вступило в законную силу. В течение 30 дней со дня вынесения приговор можно обжаловать, подав апелляцию.

Напомним, в Харькове вынесли приговор мужчине, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, укусил лейтенанта патрульной полиции. Нарушителю назначили наказание в виде одного года испытательного срока.

Также мы сообщали, что в Киевской области женщина убила своего сожителя. За это она проведет за решеткой девять лет.