Як суд покарав жителя Чернігівщини, який торгував неіснуючими автомобілями

Будівля Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області. Фото: pr.cn.court.gov.ua

У Чернігівській області чоловік організував "бізнес" із продажу неіснуючих автомобілів. Шахрая притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це йдеться у вироку, який Прилуцький міськрайонний суд Чернігівської області ухвалив у четвер, 12 грудня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, у період із квітня по серпень 2022 року обвинувачений публікував у Telegram-каналі оголошення про продаж автомобілів із-за кордону. Від дев'ятьох покупців він отримав майже пів мільйона гривень за транспортні засоби, які мав доставити в Україну, однак після отримання коштів перестав виходити на зв'язок із клієнтами.

Рішення суду

Під час судового засідання фігурант визнав свою провину. Чоловік розповів, що у Telegram-групі "Пригон" спілкувався з потенційними покупцями та надавав їм номери карток для відправки коштів, однак автівки так і не пригнав. Підсудного визнали винним у шахрайстві (частина друга статті 190 Кримінального кодексу України), засудили до 2,6 років ув'язнення, однак замінили це покарання одним роком іспитового терміну. Також чоловіка зобов'язали до відшкодування потерпілим 475 тисяч гривень матеріальної шкоди.

Наразі рішення суду ще не набуло законної сили. Протягом 30 днів від дня проголошення вирок можна оскаржити, подавши апеляцію.

Нагадаємо, у Харкові винесли вирок чоловіку, який, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, вкусив лейтенанта патрульної поліції. Порушнику призначили покарання у вигляді одного року іспитового терміну.

Також ми повідомляли, що в Київській області жінка вбила свого співмешканця. За це вона проведе за ґратами дев'ять років.