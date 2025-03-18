Мужчина в суде отменил приказ ТЦК о призыве на военную службу

Решение судьи. Фото: Pexels

Житель Закарпатья, который ухаживал за больной матерью, хотел получить отсрочку от мобилизации. ТЦК в свою очередь отказали в этом и мобилизовали, из-за чего мужчина обратился в суд, где была поставлена точка в этом вопросе.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

Согласно материалам дела, рассмотренного Закарпатским окружным административным судом, в суд обратился житель области, которого мобилизовали, с иском против ТЦК. Он требовал признать незаконным приказ о его призыве на военную службу. Истец заявил, что в октябре 2024 года его задержали, принудительно доставили в ТЦК, после чего направили на военно-врачебную комиссию (ВВК), которая признала его годным к службе. Считая свою мобилизацию незаконной, мужчина утверждал, что имел право на отсрочку, о чем сообщал работникам ТЦК.

Дело рассматривала судья Ярослава Калинич. Она исследовала материалы производства и установила, что мужчину задержали полицейские за нарушение правил воинского учета и доставили в ТЦК. Там он сразу подал заявление на отсрочку, объясняя, что ухаживает за тяжелобольной матерью. Однако уже на следующий день его мобилизовали, а через неделю он получил официальный отказ в отсрочке.

Представитель ТЦК в отзыве на иск возразил претензии мужчины, отметив, что во время мобилизации он не предоставил доказательств права на отсрочку. В то же время там признали, что обращение мужчины об отсрочке было отклонено из-за отсутствия акта о постоянном уходе за матерью.

Решение суда

Судья установила, что действия должностных лиц ТЦК при мобилизации истца произошли с нарушением действующего законодательства. В частности, было неправомерным направление военнообязанного на военно-врачебную комиссию (ВВК) и его дальнейший призыв до завершения рассмотрения заявления об отсрочке. Учитывая эти обстоятельства, суд принял решение признать приказ ТЦК о мобилизации истца незаконным и отменить его. Решение суда может быть обжаловано.

Напомним, недавно мы писали, что в Винницкой области суд рассматривал дело в отношении мужчины, который проигнорировал боевую повестку. За это его лишили свободы сроком на 3 года.

Также мы информировали, что адвокат Андрей Карпенко рассказал, какие есть два пути для обжалования штрафа ТЦК.