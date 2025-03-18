Чоловік у суді скасував наказ ТЦК про призов на військову службу

Рішення судді. Фото: Pexels

Житель Закарпаття, який доглядав за хворою матір'ю, хотів отримати відстрочку від мобілізації. ТЦК зі свого боку відмовили в цьому і мобілізували, через що чоловік звернувся до суду, де було поставлено крапку в цьому питанні.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, розглянутої Закарпатським окружним адміністративним судом, до суду звернувся мешканець області, якого мобілізували, з позовом проти ТЦК. Він вимагав визнати незаконним наказ про його призов на військову службу. Позивач заявив, що у жовтні 2024 року його затримали, примусово доставили до ТЦК, після чого направили на військово-лікарську комісію (ВЛК), яка визнала його придатним до служби. Вважаючи свою мобілізацію незаконною, чоловік стверджував, що мав право на відстрочку, про що повідомляв працівників ТЦК.

Справу розглядала суддя Ярослава Калинич. Вона дослідила матеріали провадження та встановила, що чоловіка затримали поліцейські через порушення правил військового обліку й доставили до ТЦК. Там він одразу подав заяву на відстрочку, пояснюючи, що доглядає за тяжкохворою матір’ю. Однак вже наступного дня його мобілізували, а через тиждень він отримав офіційну відмову у відстрочці.

Представник ТЦК у відзиві на позов заперечив претензії чоловіка, зазначивши, що під час мобілізації він не надав доказів права на відстрочку. Водночас там визнали, що звернення чоловіка про відстрочку було відхилене через відсутність акту про постійний догляд за матір’ю.

Рішення суду

Суддя встановила, що дії посадовців ТЦК під час мобілізації позивача відбулися з порушенням чинного законодавства. Зокрема, було неправомірним скерування військовозобов’язаного на військово-лікарську комісію (ВЛК) та його подальший призов до завершення розгляду заяви про відстрочку. Враховуючи ці обставини, суд ухвалив рішення визнати наказ ТЦК про мобілізацію позивача незаконним та скасувати його. Рішення суду зе може бути оскаржено.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у Вінницькій області суд розглядав справу щодо чоловіка, який проігнорував бойову повістку. За це його позбавили волі строком на 3 роки.

Також ми інформували, що адвокат Андрій Карпенко розповів, які є два шляхи для оскарження штрафу ТЦК.