Вінничанин отримав три роки позбавлення волі за ігнорування бойової повістки

Судове засідання. Ілюстративне фото: pexels.com

Тростянецький районний суд Вінницької області розглянув справу щодо обвинуваченого військовозобов'язаного, який ухилився від призову на військову службу під час мобілізації. Таким чином він порушивши Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

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Деталі справи

Обвинувачений, будучи військовозобов'язаним і придатним до служби за станом здоров'я, отримав бойову повістку. Однак, попри це, він не з'явився в призначений час на місце зібрання, хоча усно повідомив, що не зможе прибути через необхідність виконання роботи водієм вантажного автомобіля.

Обвинувачений в суді повністю визнав свою вину, пояснивши, що не звернувся з письмовим повідомленням і не приїхав через роботу, яка мала терміновий характер. Він також зазначив, що не усвідомлював всієї відповідальності за свої дії, але розумів, що вчинив порушення.

Суд визнав, що його вчинок має значну суспільну небезпеку, особливо в умовах воєнного стану, коли кожен військовозобов'язаний громадянин повинен виконувати свої обов'язки.

Що вирішив суд

Ураховуючи те, що обвинувачений раніше не мав судимостей, є позитивно характеризованим за місцем проживання і має двоє неповнолітніх дітей на утриманні, суд врахував ці обставини при призначенні покарання.

Суд призначив ухилянту покарання у 3 роки позбавлення волі без заходів пробації чи умовного покарання, зважаючи на серйозність порушення та військовий контекст ситуації в Україні.

Нагадаємо, у Кропивницькому суд виніс вирок чоловіку, який адміністрував Telegram-канал із даними про пересування працівників територіальних центрів комплектування (ТЦК) та поліції. Також ми писали, що експроректор одного з університетів в Ужгороді зараховував військовозобов'язаних до навчального закладу без вступних іспитів.