Винничанин получил три года лишения свободы за игнорирование боевой повестки

Судебное заседание. Иллюстративное фото: pexels.com

Тростянецкий районный суд Винницкой области рассмотрел дело в отношении обвиняемого военнообязанного, который уклонился от призыва на военную службу по мобилизации. Таким образом он нарушив Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Об этом говорится на портале Опендатабот.

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Детали дела

Обвиняемый, будучи военнообязанным и пригодным к службе по состоянию здоровья, получил боевую повестку. Однако, несмотря на это, он не явился в назначенное время на место собрания, хотя устно сообщил, что не сможет прибыть из-за необходимости выполнения работы водителем грузового автомобиля.

Обвиняемый в суде полностью признал свою вину, объяснив, что не обратился с письменным уведомлением и не приехал из-за работы, которая имела срочный характер. Он также отметил, что не осознавал всей ответственности за свои действия, но понимал, что совершил нарушение.

Суд признал, что его поступок имеет значительную общественную опасность, особенно в условиях военного положения, когда каждый военнообязанный гражданин должен выполнять свои обязанности.

Что решил суд

Учитывая то, что обвиняемый ранее не имел судимостей, положительно характеризуется по месту жительства и имеет двое несовершеннолетних детей на иждивении, суд учел эти обстоятельства при назначении наказания.

Суд назначил уклоняющемуся наказание в 3 года лишения свободы без мер пробации или условного наказания, учитывая серьезность нарушения и военный контекст ситуации в Украине.

Напомним, в Кропивницком суд вынес приговор мужчине, который администрировал Telegram-канал с данными о передвижении работников территориальных центров комплектования (ТЦК) и полиции. Также мы писали, что экс-проректор одного из университетов в Ужгороде зачислял военнообязанных в учебное заведение без вступительных экзаменов.