Двойник Маска стал звездой соцсетей из-за сходства с миллиардером

Сторонник Илона Маска фотографируется с его двойником. Фото: officialhugoone/Instagram

Уроженец Люксембурга имеет сходство с внешностью американского миллиардера Илона Маска. Поэтому двойник Маска стал очень популярным в соцсетях.

Об этом информирует New York Post.

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Люксембуржец, внешне похожий на американского миллиардера Илона Маска, получил бешеную популярность среди пользователей соцсетей из-за фото фанатов Маска.

Следовательно, двойником американского миллиардера оказался 28-летний Юго Дежан, который работал в Берлине учителем английского и французского.

Именно ученики впервые указали ему на сходство с Илоном Маском. Впоследствии на улицах сторонники гендиректора Tesla подходили к Юго, обнимали его и делали с ним фото. Одно из таких видео стало очень популярным в соцсетях.

Во время встречи с друзьями в Шотландии, ряд людей, которые были навеселе четыре раза за один вечер приняли его за Илона Маска.

"Это же, б ..., Илон Маск!", — сказал парень на улице, который не мог поверить, кого он встретил перед заведением быстрого питания. Сейчас это видео в Инстаграме Дежана набрало миллионы просмотров.

"Я думал, его посмотрят несколько раз, и не ожидал такого масштаба", — сказал Дежан в комментарии газете New York Post.

Ранее мы информировали, что Илон Маск якобы использует собственную социальную сеть X, чтобы "вербовать" женщин, которые могут стать потенциальными матерями его биологических детей.

Недавно президент США Дональд Трамп сказал, что Илон Маск может оставаться в его администрации.