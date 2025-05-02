Двійник Маска став зіркою соцмереж через схожість з мільярдером

Прихильник Ілона Маска фотографується з його двійником. Фото: officialhugoone/Instagram

Уродженець Люксембурга має схожість із зовнішністю американського мільярдера Ілона Маска. Через це двійник Маска став дуже популярним у соцмережах.

Про це інформує New York Post.

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Люксембуржець, зовні схожий на американського мільярдера Ілона Маска, здобув шалену популярність серед користувачів соцмереж через фото фанатів Маска.

Відтак, двійником американського мільярдера виявився 28-річний Юго Дежан, який працював у Берліні вчителем англійської та французької.

Саме учні вперше вказали йому на схожість з Ілоном Маском. Згодом на вулицях прихильники гендиректора Tesla підходили до Юго, обіймали його та робили з ним фото. Одне із таких відео стало дуже популярним у соцмережах.

Під час зустрічі з друзями в Шотландії, низка людей, що були напідпитку чотири рази за один вечір прийняли його за Ілона Маска.

"Це ж, б ..., Ілон Маск!", — сказав хлопець на вулиці, який не міг повірити, кого він зустрів перед закладом швидкого харчування. Наразі це відео в Інстаграмі Дежана набрало мільйони переглядів.

"Я думав, його подивляться кілька разів, і не очікував такого масштабу", — сказав Дежан у коментарі газеті New York Post.

Раніше ми інформували, що Ілон Маск нібито використовує власну соціальну мережу X, аби "вербувати" жінок, які можуть стати потенційними матерями його біологічних дітей.

Нещодавно президент США Дональд Трамп сказав, що Ілон Маск може залишатися у його адміністрації.