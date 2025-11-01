Мужчина совершал сексуальное насилие над двумя малолетними девочками — как его наказал суд

Девочка закрывает лицо руками. Фото иллюстративное: shutterstock com

В Мукачево вынесли приговор 52-летнему уроженцу Днепра. От сексуального насилия со стороны этого мужчины пострадали две малолетние девочки в возрасте семи и одиннадцати лет.

Об этом 24 октября сообщили в Закарпатской областной прокуратуре.

Детали дела

По данным следствия, фигурант в период с сентября прошлого года до февраля текущего иногда встречался с матерью одной из девочек и гостил у нее. Другой же ребенок приходил в гости к подружке. Во время визитов злоумышленник, силой держа детей за руки и ноги, совершал непристойные действия. Также он предупреждал девочек, что говорить о пережитом другим взрослым они не должны, если не хотят, чтобы он применил более тяжкое насилие. О том, что делал с ними злоумышленник, малолетние потерпевшие сообщили психологу.

Решение суда

За сексуальное насилие в отношении малолетних нарушителя приговорили к семи годам заключения. На данный момент приговор еще не вступил в законную силу. Осужденный содержится в Закарпатском учреждении исполнения наказаний №9.

