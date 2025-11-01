Чоловік вчиняв сексуальне насильство над двома малолітніми дівчатами — як його покарав суд

Дівчинка закриває обличчя руками. Фото ілюстративне: shutterstock com

У Мукачеві винесли вирок 52-річному уродженцю Дніпра. Від сексуального насильства з боку цього чоловіка постраждали дві малолітні дівчинки віком семи та одинадцяти віком.

Про це 24 жовтня повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі.

Деталі справи

За даними слідства, фігурант у період від вересня минулого року до лютого поточного іноді зустрічався з матір'ю однієї з дівчаток і гостював у неї. Інша ж дитина приходила в гості до подружки. Під час візитів зловмисник, силоміць тримаючи дітей за руки та ноги, вчиняв непристойні дії. Також він попереджав дівчаток, що казати про пережите іншим дорослим вони не мають, якщо не хочуть, аби він застосував більш тяжке насильство. Про те, що робив із ними зловмисник, малолітні потерпілі повідомили психологу.

Рішення суду

За сексуальне насильство відносно малолітніх порушника засудили до семи років ув'язнення. Наразі вирок ще не набув законної сили. Засудженого утримують Закарпатській установі виконання покарань №9.

