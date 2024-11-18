Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Мужчина проводил концерты во время оккупации — как наказал суд arrow

Мужчина проводил концерты во время оккупации — как наказал суд

18 ноября 2024 07:21
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Суд наказал директора Дома культуры Волчанского горсовета, который проводил концерты во время оккупации
Судейский молоток. Фото: Pexels
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Директор "Дома культуры Волчанского городского совета" выступал на праздниках во время оккупации. После того, как обвинение было доказано, суд его наказал.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

В документах указано, что во время оккупации мужчину привлекали как ведущего на политические мероприятия, в частности, к организации празднований "9 мая" и "Дню флага Российской Федерации". Кроме того, в Доме культуры он помогал раздавать российские паспорта, что зафиксировали пропагандистские медиа.

Обвиняемый свою вину не признал, объяснив, что работает в должности директора Дома культуры Волчанска с 1979 года.

"Организаторами всех мероприятий были работники районной администрации. Во времена оккупации они приказали мужчине заниматься изготовлением афиш и другими делами, поскольку именно такие действия входят в его служебные полномочия, закрепленные в должностной инструкции, а потому он и дальше должен заниматься этими же делами. Любые контракты по трудоустройству или сотрудничеству с РФ или его представителями он не подписывал", — описана версия мужчины согласно материалам дела.

Во время судебного заседания директор Дома культуры подтвердил, что организацию концерта до 9 мая инициировали российские военные, которые приказали провести мероприятие. В то же время он подчеркнул, что не был организатором всех событий и действовал по принуждению, не имея возможности отказаться.

Свидетели, выступавшие на суде, дали разные показания по поводу действий и взглядов обвиняемого. Некоторые из них отмечали, что мужчина неоднократно говорил, мол, "эта власть здесь навсегда, надо как-то выживать". Один из свидетелей вспомнил, как обвиняемый снял государственные флаги Украины со флагштока Дома культуры, добавив, что они "еще понадобятся после деоккупации". Другие же свидетели утверждали, что мужчина в целом придерживался проукраинской позиции.

Решение суда

По результатам рассмотрения дела, руководитель Дома культуры был приговорен к 10 годам и 6 месяцам заключения. Кроме того, ему запретили занимать руководящие должности в течение 11 лет.

Напомним, что недавно мы писали о том, что украинский специалист занимался черчением и расчетами для российских атомных электростанций. Суд признал его виновным в пособничестве государству-агрессору и назначил наказание.

Также мы сообщали, что суд на Днепропетровщине принял решение по делу уклониста который отказался служить в ВСУ из-за того, что "никому не обещал защищать Украину".

суд Харьковская область Коллаборант война в Украине Вовчанск судебные решения

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

08:03 Могут ли заблокировать банковские счета из-за штрафа от ТЦК

08:02 Мужчина не пришел в ТЦК, потому что забыл дату — что решил суд

08:00 Выплаты военнослужащим в декабре — изменится ли размер

Text

08:00 Разрешение Украине бить по РФ и цели ATACMS — эфир Ранок.LIVE

07:53 Шольц сделал заявление о войне в Украине перед саммитом G20

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

07:37 Макрон ответил, при каком условии готов позвонить Путину

07:30 Что такое увольнение от работы и как подтвердить факт призыва

07:21 Мужчина проводил концерты во время оккупации — как наказал суд

07:01 Селезнев рассказал, почему из Ротаня вышел хороший тренер

07:01 Почему ПриватБанк может заблокировать счет после продажи жилья

08:03 Могут ли заблокировать банковские счета из-за штрафа от ТЦК

08:02 Мужчина не пришел в ТЦК, потому что забыл дату — что решил суд

08:00 Выплаты военнослужащим в декабре — изменится ли размер

07:53 Шольц сделал заявление о войне в Украине перед саммитом G20

07:37 Макрон ответил, при каком условии готов позвонить Путину

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

07:30 Что такое увольнение от работы и как подтвердить факт призыва

07:21 Мужчина проводил концерты во время оккупации — как наказал суд

07:01 Селезнев рассказал, почему из Ротаня вышел хороший тренер

07:01 Почему ПриватБанк может заблокировать счет после продажи жилья

06:40 Цены на медь выгодно растут — сколько стоит лом в ноябре

22:13 Одесса сквозь боль и руины — 1000 дней войны глазами Новини.LIVE

15 ноября 2024
Эксклюзив

12:12 Насколько реальны выборы в Украине в мае — кто может повлиять

06:40 Стоимость латуни в Украине — цены за 1 кг лома в ноябре

Эксклюзив

06:37 Украина без помощи США — успеют ли передать активы РФ

14 ноября 2024

17:43 Новые правила войны — что победа Трампа изменит для Украины

06:03 Цены на недвижимость в ноябре — какая стоимость аренды в Киеве

13 ноября 2024

06:40 Цены на медь в ноябре — стоимость цветных металлов в Украине

06:04 Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

12 ноября 2024

14:18 Больше, чем у депутатов — минимальная пенсия для одесситов

06:40 Цены на чермет в ноябре — сколько стоит металлолом в Украине

Text

08:00 Разрешение Украине бить по РФ и цели ATACMS — эфир Ранок.LIVE

17 ноября 2024
Text

14:50 Обломки "Циркона" упали на дом в Киеве — какие последствия

16 ноября 2024
Text

17:59 Медиков массово переводят в пехоту без подготовки, — Скороход

Text

05:44 Выборы в 2025 году проводить опасно — бывший глава ЦИК

15 ноября 2024
Text

23:20 Нардеп заявила, что украинцам продают пустые повестки

Text

20:38 Местная власть не реагировала на жалобы из спецшколы, — юрист

Text

20:13 В ЦИК ответили, ведется ли подготовка к выборам в Украине

Text

20:06 Сколько работников ТЦК не имеют боевого опыта — объяснение

Text

17:53 Работник ТЦК открыл огонь по человеку — эфир Вечір.LIVE

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

Text

13:17 Сколько уклонисты платят дельцам за побег за границу — ГПСУ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

4 ноября 2024

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

5 ноября 2024

08:02 Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд

06:01 Пенсионеры получат 1 тыс. грн доплаты — кто в списке