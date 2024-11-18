Суд наказал директора Дома культуры Волчанского горсовета, который проводил концерты во время оккупации

Судейский молоток. Фото: Pexels

Директор "Дома культуры Волчанского городского совета" выступал на праздниках во время оккупации. После того, как обвинение было доказано, суд его наказал.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

В документах указано, что во время оккупации мужчину привлекали как ведущего на политические мероприятия, в частности, к организации празднований "9 мая" и "Дню флага Российской Федерации". Кроме того, в Доме культуры он помогал раздавать российские паспорта, что зафиксировали пропагандистские медиа.

Обвиняемый свою вину не признал, объяснив, что работает в должности директора Дома культуры Волчанска с 1979 года.

"Организаторами всех мероприятий были работники районной администрации. Во времена оккупации они приказали мужчине заниматься изготовлением афиш и другими делами, поскольку именно такие действия входят в его служебные полномочия, закрепленные в должностной инструкции, а потому он и дальше должен заниматься этими же делами. Любые контракты по трудоустройству или сотрудничеству с РФ или его представителями он не подписывал", — описана версия мужчины согласно материалам дела.

Во время судебного заседания директор Дома культуры подтвердил, что организацию концерта до 9 мая инициировали российские военные, которые приказали провести мероприятие. В то же время он подчеркнул, что не был организатором всех событий и действовал по принуждению, не имея возможности отказаться.

Свидетели, выступавшие на суде, дали разные показания по поводу действий и взглядов обвиняемого. Некоторые из них отмечали, что мужчина неоднократно говорил, мол, "эта власть здесь навсегда, надо как-то выживать". Один из свидетелей вспомнил, как обвиняемый снял государственные флаги Украины со флагштока Дома культуры, добавив, что они "еще понадобятся после деоккупации". Другие же свидетели утверждали, что мужчина в целом придерживался проукраинской позиции.

Решение суда

По результатам рассмотрения дела, руководитель Дома культуры был приговорен к 10 годам и 6 месяцам заключения. Кроме того, ему запретили занимать руководящие должности в течение 11 лет.

Напомним, что недавно мы писали о том, что украинский специалист занимался черчением и расчетами для российских атомных электростанций. Суд признал его виновным в пособничестве государству-агрессору и назначил наказание.

Также мы сообщали, что суд на Днепропетровщине принял решение по делу уклониста который отказался служить в ВСУ из-за того, что "никому не обещал защищать Украину".