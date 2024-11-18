Суд покарав директора Будинку культури Вовчанської міськради, який проводив концерти під час окупації

Суддівський молоток. Фото: Pexels

Директор "Будинку культури Вовчанської міської ради" виступав на святах під час окупації. Після того, як обвинувачення щодо нього було доведено, суд його покарав.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У документах вказано, що під час окупації чоловіка залучали як ведучого на політичні заходи, зокрема до організації святкувань "9 травня" та "Дня прапора Російської Федерації". Окрім цього, у Будинку культури він допомагав роздавати російські паспорти, що зафіксували пропагандистські медіа.

Обвинувачений свою провину не визнав, пояснивши, що працює на посаді директора Будинку культури Вовчанська з 1979 року.

"Організаторами всіх заходів були працівники районної адміністрації. За часів окупації вони наказали чоловіку займатися виготовленням афіш та іншими справами, оскільки саме такі дії входять до його службових повноважень, закріплені у посадовій інструкції, а тому він і надалі повинен займатися цими ж справами. Будь-яких контрактів щодо працевлаштування чи співпраці з РФ, чи її представниками він не підписував", — описана версія чоловіка згідно з матеріалів справи.

Під час судового засідання директор Будинку культури підтвердив, що організацію концерту до 9 травня ініціювали російські військові, які наказали провести захід. Водночас він наголосив, що не був організатором усіх подій і діяв під примусом, не маючи змоги відмовитися.

Свідки, які виступали на суді, надали різні свідчення щодо дій та поглядів обвинуваченого. Деякі з них зазначали, що чоловік неодноразово говорив, мовляв, "ця влада тут назавжди, треба якось виживати". Один із свідків згадав, як обвинувачений зняв державні прапори України з флагштока Будинку культури, додавши, що вони "ще знадобляться після деокупації". Інші ж свідки стверджували, що чоловік загалом дотримувався проукраїнської позиції.

Рішення суду

За результатами розгляду справи, керівника Будинку культури було засуджено до 10 років і 6 місяців ув'язнення. Крім того, йому заборонили займати керівні посади протягом наступних 11 років.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що український спеціаліст займався кресленням та розрахунками для російських атомних електростанцій. Суд визнав його винним у пособництві державі-агресору та призначив покарання.

Також ми повідомляли, що суд на Дніпропетровщині ухвалив рішення у справі ухилянта, який відмовився служити в ЗСУ через те, що "нікому не обіцяв захищати Україну".