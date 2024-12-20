Суд лишил свободы мужчину, который продавал несуществующую военную форму и амуницию

Судья держит молоток. Фото: pixabay

Житель Луцка в первый год полномасштабной войны России против Украины продавал через соцсети несуществующую военную форму и амуницию. За это суд признал его виновным в мошенничестве и назначил наказание.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно материалам дела, в период с июня по декабрь 2022 обвиняемый путем обмана завладел средствами граждан на сумму в размере 300 тысяч гривен. В деле зафиксировано более 60 пострадавших.

Как выяснило следствие, полученные от людей деньги, которые они передавали в надежде приобрести военную форму и амуницию, обвиняемый тратил на азартные игры, ставки в букмекерских конторах, а также на приобретение различных товаров для собственных нужд.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый признал свою вину, выразил раскаяние и попросил суд проявить снисхождение, обещая в будущем возместить причиненный вред пострадавшим.

Решение суда

В итоге Луцкий городской районный суд принял решение назначить мужчине наказание в размере 4 лет и 3 месяцев лишения свободы. В то же время, осужденный имеет право обжаловать этот приговор в апелляционном порядке.

Напомним, недавно мы писали о том, что на Буковине судили работника ТЦК, который придумал схему для уклонистов. Он за деньги выписывал фейковые повестки, что позволяло мужчинам в течение месяца иметь основание для отсрочки.

Также мы писали о том, что уроженец села Березово Хустского района Закарпатской области подделал в Photoshop военные документы. За это суд назначил ему штраф.