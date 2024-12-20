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Чоловік продавав неіснуючу військову форму — як покарав суд

20 грудня 2024 01:32
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Суд позбавив волі чоловіка, який продавав неіснуючу військові форму та амуніцію
Суддя тримає молоток. Фото: pixabay
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Мешканець Луцьку в перший рік повномасштабної війни Росії проти України продавав через соцмережі неіснуючу військову форму та амуніцію. За це суд визнав його винним у шахрайстві і призначив покарання.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, в період із червня по грудень 2022 року обвинувачений шляхом обману заволодів коштами громадян на суму у розмірі 300 тисяч гривень. У справі зафіксовано понад 60 постраждалих.

Як з'ясувало слідство, отримані від людей гроші, які вони передавали в надії придбати військову форму та амуніцію, обвинувачений витрачав на азартні ігри, ставки в букмекерських конторах, а також на придбання різноманітних товарів для власних потреб.

Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою провину, висловив каяття та попросив суд проявити поблажливість, обіцяючи в майбутньому відшкодувати завдану шкоду постраждалим.

Рішення суду

У підсумку Луцький міськрайонний суд ухвалив рішення призначити чоловікові покарання у вигляді 4 років і 3 місяців позбавлення волі. Водночас засуджений має право оскаржити цей вирок в апеляційному порядку.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що на Буковині судили працівника ТЦК, який вигадав схему для ухилянтів. Він за гроші виписував фейкові повістки, що дозволяло чоловікам протягом місяця мати підставу для відстрочки.

Також ми писали про те, що уродженець села Березово Хустського району Закарпатської області підробив у Photoshop військові документи. За це суд йому призначив штраф.

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