Обвиняемый приобрел подделку за 5000 гривен, но теперь заплатит еще больше

Военный с документом военнообязанного в руках. Иллюстративное фото: УНИАН

В городе Кропивницком житель получил штраф за предоставление поддельного документа. Он предъявил фиктивное временное удостоверение военнообязанного в ТЦК.

Об этом говорится в Едином реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно приговору Крепостного районного суда, обвиняемый - образованный человек с высшим образованием, который работает слесарем и не имеет предыдущих судимостей. Он приобрел поддельное удостоверение военнообязанного через Telegram за 5000 гривен во избежание прохождения военно-врачебной комиссии (ВЛК). Слесарь подал этот документ в ТЦК, где подделка была обнаружена, о чем известили полицию.

В суде обвиняемый признал свою вину, что было учтено как смягчающее обстоятельство. Он объяснил свои действия желанием избежать прохождения ВВК.

Приговор суда

Суд признал мужчину виновным в использовании поддельного документа и назначил ему штраф в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (850 гривен). Поддельное удостоверение было изъято, а обвиняемый обязан уплатить более 19 тысяч гривен за проведение экспертизы.

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