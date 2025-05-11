Обвиняемый приобрел подделку за 5000 гривен, но теперь заплатит еще больше

Мужчина предъявил фальшивый военный билет — как его наказали
В городе Кропивницком житель получил штраф за предоставление поддельного документа. Он предъявил фиктивное временное удостоверение военнообязанного в ТЦК.
Об этом говорится в Едином реестре судебных решений.
Детали дела
Согласно приговору Крепостного районного суда, обвиняемый - образованный человек с высшим образованием, который работает слесарем и не имеет предыдущих судимостей. Он приобрел поддельное удостоверение военнообязанного через Telegram за 5000 гривен во избежание прохождения военно-врачебной комиссии (ВЛК). Слесарь подал этот документ в ТЦК, где подделка была обнаружена, о чем известили полицию.
В суде обвиняемый признал свою вину, что было учтено как смягчающее обстоятельство. Он объяснил свои действия желанием избежать прохождения ВВК.
Приговор суда
Суд признал мужчину виновным в использовании поддельного документа и назначил ему штраф в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (850 гривен). Поддельное удостоверение было изъято, а обвиняемый обязан уплатить более 19 тысяч гривен за проведение экспертизы.
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