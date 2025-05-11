Обвинувачений придбав підробку за 5000 гривень, але тепер заплатить ще більше

Військовий з документом військовозобов'язаного у руках. Ілюстративне фото: УНІАН

В місті Кропивницькому житель отримав штраф за надання підробленого документа. Він пред'явив фіктивне тимчасове посвідчення військовозобов'язаного у ТЦК.

Про це йдеться у Єдиному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Відповідно до вироку Фортечного районного суду, обвинувачений — освічена особа з вищою освітою, яка працює слюсарем та не має попередніх судимостей. Він придбав підроблене посвідчення військовозобов'язаного через Telegram за 5000 гривень з метою уникнення проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Слюсар подав цей документ до ТЦК, де підробка була виявлена, про що сповістили поліцію.

У суді обвинувачений визнав свою провину, що було враховано як пом'якшуюча обставина. Він пояснив свої дії бажанням уникнути проходження ВЛК.

Вирок суду

Суд визнав чоловіка винним у використанні підробленого документа та призначив йому штраф у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 гривень). Підроблене посвідчення було вилучено, а обвинувачений зобов'язаний сплатити понад 19 тисяч гривень за проведення експертизи.

Раніше повідомлялось, що у Харкові пʼяний чоловік вигадав про підготовку вибухів на мостах міста. Він подзвонив до служби "112" та заявив про свої "наміри". Внаслідок цього відбулося судове засідання.

А суд Кременчука ухвалив рішення щодо місцевого жителя, який завдав легких тілесних ушкоджень працівнику правоохоронних органів. Під час затримання він покусав поліцейського прямо в службовому авто.