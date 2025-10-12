Юрист из Донецка устроился в "генпрокурору ДНР" — как его наказал суд

Мужчина работал в "генпрокуратуре ДНР" — что решил суд
Экс-работнику правоохранительного органа заочно вынесли приговор за участие в террористической организации. На данный момент нарушитель находится в розыске.
Об этом 3 октября сообщили в Донецкой областной прокуратуре.
Детали дела
По данным следствия, опытный юрист в 2014 году не покинул оккупированный Донецк, а устроился работать в "генеральную прокуратуру ДНР", где занял должность руководителя "управления кадров и учебных заведений".
Как предатель помогал оккупантам:
- отвечал за подбор кадров в незаконную структуру, которая преследовала граждан Украины;
- контролировал "прохождение службы" подчиненными;
- проводил фейковые служебные расследования;
- готовил приказы о награждении так называемых прокуроров.
Решение суда
Нарушителя приговорили к 15 годам заключения. К тому же у него конфискуют имущество. Отбывать наказание осужденный начнет после задержания.
