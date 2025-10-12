Видео
Армия
Мужчина работал в "генпрокуратуре ДНР" — что решил суд

Мужчина работал в "генпрокуратуре ДНР" — что решил суд

Ua ru
Дата публикации 12 октября 2025 01:03
Юрист из Донецка устроился в "генпрокурору ДНР" — как его наказал суд
Здание генпрокуратуры. Фото иллюстративное: росСМИ

Экс-работнику правоохранительного органа заочно вынесли приговор за участие в террористической организации. На данный момент нарушитель находится в розыске.

Об этом 3 октября сообщили в Донецкой областной прокуратуре.



Детали дела

По данным следствия, опытный юрист в 2014 году не покинул оккупированный Донецк, а устроился работать в "генеральную прокуратуру ДНР", где занял должность руководителя "управления кадров и учебных заведений".

Мужчина, который работал в "генпрокуратуре ДНР"
Мужчина, который сотрудничал с оккупантами. Фото: Донецкая областная прокуратура

Как предатель помогал оккупантам:

  • отвечал за подбор кадров в незаконную структуру, которая преследовала граждан Украины;
  • контролировал "прохождение службы" подчиненными;
  • проводил фейковые служебные расследования;
  • готовил приказы о награждении так называемых прокуроров.

Решение суда

Нарушителя приговорили к 15 годам заключения. К тому же у него конфискуют имущество. Отбывать наказание осужденный начнет после задержания.

Напомним, в Волынской области приговорили к заключению мужчину, который довел до самоубийства собственного сына. Подростку, который покончил с собой, всего 13 лет.

Также мы сообщали о приговоре рэперу P. Diddy. За транспортировку людей для занятия проституцией ему назначили наказание в виде более четырех лет заключения.


Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
