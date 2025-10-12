Юрист із Донецька влаштувався у "генпрокурору ДНР" — як його покарав суд

Будівля генпрокурори. Фото ілюстративне: росЗМІ

Експрацівнику правоохоронного органу заочно винесли вирок за участь у терористичній організації. Наразі порушник перебуває в розшуку.

Про це 3 жовтня повідомили в Донецькій обласній прокуратурі.

Реклама

Читайте також:

Деталі справи

За даними слідства, досвідчений юрист у 2014 року не залишив окупований Донецьк, а влаштувався працювати в "генеральну прокуратуру ДНР", де обійняв посаду керівника "управління кадрів і навчальних закладів.

Чоловік, який співпрацював з окупантами. Фото: Донецька обласна прокуратура

Як зрадник допомагав окупантам:

відповідав за підбір кадрів до незаконної структур, яка переслідувала громадян України;

контролював "проходження служби" підлеглими;

проводив фейкові службові розслідування;

готував накази про відзначення так званих прокурорів.

Рішення суду

Порушника засудили до 15 років ув'язнення. До того ж у нього конфіскують майно. Відбувати покарання засуджений почне після затримання.

Нагадаємо, у Волинській області засудили до ув'язнення чоловіка, який довів до самогубства власного сина. Підлітку, який наклав на себе руки, лише 13 років.

Також ми повідомляли про вирок реперу P. Diddy. За транспортування людей для заняття проституцією йому призначили покарання у вигляді понад чотирьох років ув'язнення.