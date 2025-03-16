Житель Черновицкой области с помощью суда избавился от штрафа от ТЦК за повестку, которую прислали по почте

Военный с повесткой в руках. Иллюстративное фото: Суспільне

Военнообязанный житель Черновицкой области обратился в суд с иском об отмене штрафа на сумму 17 тысяч гривен. Этот штраф он получил от ТЦК за неявку по повестке в территориальный центр комплектования.

Данные об этом содержатся в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Суд первой инстанции установил, что повестка о необходимости появления в ТЦК была вручена истцу только путем оставления ее в почтовом ящике. Суд также определил, что истец обновлял свои военно-учетные данные в электронном приложении "Резерв+" и не получал надлежащего уведомления о необходимости личной явки в ТЦК. Кроме того, протокол об административном правонарушении был составлен с участием жены истца, а не самого истца.

Решение суда

Исходя из этих обстоятельств, суд пришел к выводу об отсутствии состава административного правонарушения и отменил постановление о назначении штрафа. Суд также обязал ответчика (представителя ТЦК) возместить истцу 4 тысячи гривен расходов на юридическую помощь.

Ранее сообщалось, что Тростянецкий районный суд Винницкой области жестко наказал обвиняемого военнообязанного, который уклонился от боевой повестки.

А еще мы информировали, что в Кропивницком суд вынес приговор мужчине, который администрировал Telegram-канал с данными о передвижении работников территориальных центров комплектования (ТЦК) и полиции.