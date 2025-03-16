Мешканець Чернівецької області за допомогою суду позбувся штрафу від ТЦК за повістку, яку надіслали поштою

Військовий з повісткою в руках. Ілюстративне фото: Суспільне

Військовозобов'язаний мешканець Чернівецької області звернувся до суду з позовом про скасування штрафу на суму 17 тисяч гривень. Цей штраф він отримав від ТЦК за неявку по повістці до територіального центру комплектування.

Дані про це містяться у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Суд першої інстанції встановив, що повістка про необхідність появи в ТЦК була вручена позивачу лише шляхом залишення її у поштовій скриньці. Суд також визначив, що позивач оновлював свої війсково-облікові дані в електронному додатку "Резерв+" та не отримував належного повідомлення про необхідність особистої явки до ТЦК. Крім того, протокол про адміністративне правопорушення був складений за участю дружини позивача, а не самого позивача.

Рішення суду

Виходячи з цих обставин, суд прийшов до висновку про відсутність складу адміністративного правопорушення та скасував постанову про призначення штрафу. Суд також зобов'язав відповідача (представника ТЦК) відшкодувати позивачу 4 тисячі гривень витрат на юридичну допомогу.

Раніше повідомлялось, що Тростянецький районний суд Вінницької області жорстко покарав обвинуваченого військовозобов'язаного, який ухилився від бойової повістки.

А ще ми інформували, що у Кропивницькому суд виніс вирок чоловіку, який адміністрував Telegram-канал із даними про пересування працівників територіальних центрів комплектування (ТЦК) та поліції.