Мужчина повторно украл транспортное средство — как наказал суд

Мужчина повторно украл транспортное средство — как наказал суд

Ua ru
Дата публикации 21 августа 2025 00:33
Суд лишил мужчину свободы, который украл скутер
Судебное заседание. Иллюстративное фото: Freepik

Житель Черкасского района, который уже был судим за преступления против собственности, повторно пытался незаконно завладеть транспортным средством. За это суд назначил ему определенное наказание. 

Об этом сообщает Черкасская областная прокуратура.

Читайте также:

Детали дела

Согласно материалам дела, 32-летний обвиняемый, находясь возле одного из магазинов в Черкасском районе, под предлогом "покататься" попросил у своего знакомого скутер марки "HONDA LEAD". Однако, получив транспортное средство, он не намеревался его возвращать и отправился в сторону города Кагарлык Киевской области. Именно там мужчину задержали сотрудники полиции.

Решение суда

Суд признал гражданина виновным в содеянном и определил ему наказание в виде шести лет и одного месяца лишения свободы без применения конфискации имущества.

До момента вступления приговора в законную силу осужденный будет оставаться под стражей.

Напомним, недавно мы писали, что в Ровно суд назначил условное наказание мужчине, которого признали виновным в незаконной коммерческой деятельности с автомобилями. В частности, он привозил их в виде гуманитарной помощи ВСУ, одна на самом деле продавал.

Также мы сообщали, что в Киеве мужчин поджег авто военного. За это его лишили свободы на 10 лет.

Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
