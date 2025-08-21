Суд позбавив чоловіка волі, який вкрав скутер

Судове засідання. Ілюстративне фото: Freepik

Житель Черкаського району, який вже був судимий за злочини проти власності, повторно намагався незаконно заволодіти транспортним засобом. За це суд призначив йому певне покарання.

Про це повідомляє Черкаська обласна прокуратура.

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, 32-річний обвинувачений, перебуваючи біля одного з магазинів у Черкаському районі, під приводом "покататися" попросив у свого знайомого скутер марки "HONDA LEAD". Однак, отримавши транспортний засіб, він не мав наміру його повертати та вирушив у бік міста Кагарлик Київської області. Саме там чоловіка затримали працівники поліції.

Рішення суду

Суд визнав громадянина винним у вчиненому та визначив йому покарання у вигляді шести років і одного місяця позбавлення волі без застосування конфіскації майна.

До моменту набрання вироком законної сили засуджений залишатиметься під вартою.

