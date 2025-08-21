Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Чоловік повторно вкрав транспортний засіб — як покарав суд

Чоловік повторно вкрав транспортний засіб — як покарав суд

Ua ru
Дата публікації: 21 серпня 2025 00:33
Суд позбавив чоловіка волі, який вкрав скутер
Судове засідання. Ілюстративне фото: Freepik

Житель Черкаського району, який вже був судимий за злочини проти власності, повторно намагався незаконно заволодіти транспортним засобом. За це суд призначив йому певне покарання.

Про це повідомляє Черкаська обласна прокуратура.

Реклама
Читайте також:

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, 32-річний обвинувачений, перебуваючи біля одного з магазинів у Черкаському районі, під приводом "покататися" попросив у свого знайомого скутер марки "HONDA LEAD". Однак, отримавши транспортний засіб, він не мав наміру його повертати та вирушив у бік міста Кагарлик Київської області. Саме там чоловіка затримали працівники поліції.

Рішення суду

Суд визнав громадянина винним у вчиненому та визначив йому покарання у вигляді шести років і одного місяця позбавлення волі без застосування конфіскації майна.

До моменту набрання вироком законної сили засуджений залишатиметься під вартою.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у Рівному суд призначив умовне покарання чоловіку, якого визнали винним у незаконній комерційній діяльності з автомобілями. Зокрема, він привозив їх у вигляді гуманітарної допомоги ЗСУ, одна насправді продавав.

Також ми повідомляли, що у Києві чоловіків підпалив авто військового. За це його позбавили волі на 10 років.

суд правосуддя крадіжка транспорт Черкаська область судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації