Мужчина угрожал взорвать отдел полиции и ТЦК - суд назначил более четырех лет за решеткой

Судейский молоток. Иллюстративное фото: Freepik

В Черниговской области мужчина в состоянии алкогольного опьянения сообщил на линию 102, что хочет взорвать районный отдел полиции и территориальный центр комплектования и социальной поддержки в Новгороде-Северском. Впоследствии выяснилось, что эта информация неправдивая.

Материалы этого дела хранятся в Едином государственном реестре судебных дел.

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Обстоятельства дела

Суду стало известно, что фигурант дела позвонил на линию 102 11 ноября 2024 года. Ранее мужчина уже был судим за кражу и незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозку или пересылку наркотических средств.

Обвиняемого судили за заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва критически важных объектов инфраструктуры, обеспечивающих деятельность органов государственной власти.

В приговоре суда говорится, что прокурор и обвиняемый заключили соглашение о признании виновности.

Что решил суд

Согласно данному соглашению, суд назначил мужчине наказание в виде четырех лет лишения свободы. Кроме того, к наказанию присоединили часть ранее неотбытого наказания и назначили четыре года и четыре месяца лишения свободы

В дополнение к этому осужденный мужчина должен заплатить почти четыре тысячи гривен за привлечение эксперта.

В Жидачеве Львовской области трое студентов местных учебных заведений совершали нападения на подростков. Суд отправил разбойников за решетку.

Также мы писали, что в Каменском наркозависимый мужчина похитил телефон в аптеке. Суд назначил ему наказание.