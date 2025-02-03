Чоловік погрожував підірвати відділ поліції та ТЦК — суд призначив більше чотирьох років за гратами

Суддівський молоток. Ілюстративне фото: Freepik

У Чернігівській області чоловік у стані алкогольного сп'яніння повідомив на лінію 102, що хоче підірвати районний відділ поліції та територіальний центр комплектування та соціальної підтримки в Новгороді-Сіверському. Згодом з'ясувалося, що ця інформація неправдива.

Матеріали цієї справи зберігаються у Єдиному державному реєстрі судових справ.

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Обставини справи

Суду стало відомо, що фігурант справи зателефонував на лінію 102 11 листопада 2024 року. Раніше чоловік вже був судимий за крадіжку та незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів.

Обвинувачуваного судили за завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху критично важливих об`єктів інфраструктури, які забезпечують діяльність органів державної влади.

У вироку суду йдеться, що прокурор та обвинувачений уклали угоду про визнання винуватості.

Що вирішив суд

Згідно з цією угодою, суд призначив чоловіку покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі. Крім того, до покарання приєднали частину раніше невідбутого покарання та призначили чотири роки та чотири місяці позбавлення волі

На додачу до цього засуджений чоловік має заплатити майже чотири тисячі гривень за залучення експерта.

У Жидачеві Львівської області троє студентів місцевих навчальних закладів вчиняли напади на підлітків. Суд відправив розбійників за ґрати.

Також ми писали, що у Кам’янському наркозалежний чоловік викрав телефон в аптеці. Суд призначив йому покарання.