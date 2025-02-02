У Кам'янському наркозалежний вкрав телефон у аптеці — суд виніс покарання

Суддя виносить вирок. Фото: FreePick

У Кам'янському Дніпропетровської області наркозалежний чоловік, який страждає на психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання опіатів, викрав телефон, що забув в аптеці один із відвідувачів. Цього тижня суд виніс фігуранту справи вирок у вигляді трьох років умовного покарання.

Про це йдеться у матеріалах справи, які зберігаються у Єдиному державному реєстрі сужових справ.

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Обставини справи

Суду стало відомо, що фігурант зайшов до приміщення "Аптеки оптових цін", де на полиці біля каси побачив мобільний телефон "РОСО Х6". Зрозумівши, що ґаджет забув хтось з відвідувачів, чоловік його вкрав та вийшов з аптеки. Таким чином він заподіяв власнику телефона майнову шкоду на суму 12 554 грн 05 коп.

Фігуранту було інкримінували крадіжку чужого майна в умовах воєнного стану.

У суді обвинувачений повністю визнав свою провину у кримінальному правопорушенні, розкаявся та вибачився перед потерпілим. Порушник також пояснив, що викрадений телефон він приніс додому, а сім-карту викинув.

Потерпілий в суді дав показання, що він зайшов в аптеку й придбав ліки, після чого, сівши в таксі, виявив відсутність телефону і припустив, що залишив його на аптеки. Чоловік повернувся у приміщення, але телефона там вже не було.

Через деякий час ґаджет йому повернули правоохоронці. Він також зазначив, що прийняв вибачення обвинуваченого і просив його не карати суворо.

Рішення суду

Суд визнав чоловіка винним у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення. Йому призначили покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі, проте призначили випробовувальний термін на три роки.

Засудженого звільнили з-під варти в залі суду.

Нагадаємо, раніше у Львові судили грабіжника. За час повномасштабної війни він вчинив низку крадіжок.

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