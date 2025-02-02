У Кам'янському наркозалежний вкрав телефон у аптеці — суд виніс покарання

Наркозалежний вкрав телефон у аптеці — як його покарав суд
У Кам'янському Дніпропетровської області наркозалежний чоловік, який страждає на психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання опіатів, викрав телефон, що забув в аптеці один із відвідувачів. Цього тижня суд виніс фігуранту справи вирок у вигляді трьох років умовного покарання.
Про це йдеться у матеріалах справи, які зберігаються у Єдиному державному реєстрі сужових справ.
Обставини справи
Суду стало відомо, що фігурант зайшов до приміщення "Аптеки оптових цін", де на полиці біля каси побачив мобільний телефон "РОСО Х6". Зрозумівши, що ґаджет забув хтось з відвідувачів, чоловік його вкрав та вийшов з аптеки. Таким чином він заподіяв власнику телефона майнову шкоду на суму 12 554 грн 05 коп.
Фігуранту було інкримінували крадіжку чужого майна в умовах воєнного стану.
У суді обвинувачений повністю визнав свою провину у кримінальному правопорушенні, розкаявся та вибачився перед потерпілим. Порушник також пояснив, що викрадений телефон він приніс додому, а сім-карту викинув.
Потерпілий в суді дав показання, що він зайшов в аптеку й придбав ліки, після чого, сівши в таксі, виявив відсутність телефону і припустив, що залишив його на аптеки. Чоловік повернувся у приміщення, але телефона там вже не було.
Через деякий час ґаджет йому повернули правоохоронці. Він також зазначив, що прийняв вибачення обвинуваченого і просив його не карати суворо.
Рішення суду
Суд визнав чоловіка винним у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення. Йому призначили покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі, проте призначили випробовувальний термін на три роки.
Засудженого звільнили з-під варти в залі суду.
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