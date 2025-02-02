В Каменском наркозависимый украл телефон в аптеке — суд вынес наказание

Судья выносит приговор. Фото: FreePick

В Каменском Днепропетровской области наркозависимый мужчина, страдающий психическими и поведенческими расстройствами вследствие употребления опиатов, похитил телефон, который забыл в аптеке один из посетителей. На этой неделе суд вынес фигуранту дела приговор в виде трех лет условного наказания.

Об этом говорится в материалах дела, которые хранятся в Едином государственном реестре судебных дел.

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Обстоятельства дела

Суду стало известно, что фигурант зашел в помещение "Аптеки оптовых цен", где на полке возле кассы увидел мобильный телефон "РОСО Х6". Поняв, что гаджет забыл кто-то из посетителей, мужчина его украл и вышел из аптеки. Таким образом он причинил владельцу телефона имущественный ущерб на сумму 12 554 грн 05 коп.

Фигуранту было инкриминировали кражу чужого имущества в условиях военного положения.

В суде обвиняемый полностью признал свою вину в уголовном правонарушении, раскаялся и извинился перед потерпевшим. Нарушитель также пояснил, что похищенный телефон он принес домой, а сим-карту выбросил.

Потерпевший в суде дал показания, что он зашел в аптеку и приобрел лекарства, после чего, сев в такси, обнаружил отсутствие телефона и предположил, что оставил его на аптеке. Мужчина вернулся в помещение, но телефона там уже не было.

Через некоторое время гаджет ему вернули правоохранители. Он также отметил, что принял извинения обвиняемого и просил его не наказывать строго.

Решение суда

Суд признал мужчину виновным в совершении инкриминируемого уголовного преступления. Ему назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы, однако назначили испытательный срок на три года.

Осужденного освободили из-под стражи в зале суда.

Напомним, ранее во Львове судили грабителя. За время полномасштабной войны он совершил ряд краж.

Также в Киеве судили женщину за кражу плаща в одном из магазинов. Это произошло в подземном переходе.