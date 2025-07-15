В Кременчуге контрактник ушел в СЗЧ по семейным обстоятельствам - какое решение суда

Военный. Фото: Freepik

В Кременчуге Полтавской области военный самовольно оставил место службы по семейным обстоятельствам. Мужчина объяснил свои действия необходимостью ухода за двумя малолетними детьми после того, как их бросила мать.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном на сайте Единого государственного реестра судебных решений.

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Детали дела

В материалах дела указано, что контрактник, который служил старшим стрелком в патрульном подразделении, 2 сентября 2024 года в 13:50 покинул свою воинскую часть без разрешения. Он отправился домой, где оставались двое детей пяти и девяти лет.

На суде обвиняемый объяснил, что не имел возможности официально взять отпуск или увольнение, поэтому самовольно поехал домой. Все это время он находился с детьми по месту регистрации, официально работал и материально их обеспечивал.

10 февраля 2025 года военнослужащего задержали в Полтаве.

Решение суда

Суд признал мужчину виновным в самовольном оставлении воинской части в условиях военного положения (ч. 5 ст. 407 УКУ) и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Обвиняемый полностью признал вину.

А в Одесской области судили боевого медика за уклонение от мобилизации.

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