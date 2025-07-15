У Кременчуці контрактник пішов у СЗЧ через сімейні обставини — яке рішення суду

Військовий. Фото: Freepik

У Кременчуці Полтавської області військовий самовільно залишив місце служби через сімейні обставини. Чоловік пояснив свої дії необхідністю догляду за двома малолітніми дітьми після того, як їх покинула мати.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень.

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Деталі справи

У матеріалах справи зазначено, що контрактник, який служив старшим стрільцем у патрульному підрозділі, 2 вересня 2024 року о 13:50 покинув свою військову частину без дозволу. Він вирушив додому, де залишалися двоє дітей п'яти та дев'яти років.

На суді обвинувачений пояснив, що не мав можливості офіційно взяти відпустку чи звільнення, тому самовільно поїхав додому. Увесь цей час він перебував з дітьми за місцем реєстрації, офіційно працював і матеріально їх забезпечував.

10 лютого 2025 року військовослужбовця затримали у Полтаві.

Рішення суду

Суд визнав чоловіка винним у самовільному залишенні військової частини в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 407 ККУ) та призначив йому покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі.

Обвинувачений повністю визнав провину.

А в Одеській області судили бойового медика за ухилення від мобілізації.

Також ми писали, що військовий посварився з незнайомою жінкою біля будинку в Одесі й ударив її ногою по гомілці.