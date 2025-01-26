Схема незаконного выезда за границу — как суд наказал организатора

Молоток судьи. Фото: LexInform

В Львовской области судили мужчину, который организовал схему незаконной переправки мужчин через границу. Его посадили в тюрьму.

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

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Детали дела

Житель Львовской области решил заработать на тех, кто хочет незаконно выехать из Украины. 27-летний мужчина создал фиктивное предприятие, которое якобы занималось международными грузовыми перевозками.

Мужчины призывного возраста заключали ненастоящие договоры о трудоустройстве в фирме. Один такой "договор" стоил 5 тысяч долларов. В дальнейшем информацию о "клиентах" вносили в систему "Шлях", поэтому мужчины могли выехать из Украины.

Приговор суда

Злоумышленник работал не один, а привлек к своей схеме еще четырех сообщников. Мужчину признали виновным по статье 332 УКУ (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет.

Напомним, вблизи границы задержали переправщика и трех уклонистов, которые пытались сбежать из Украины. Организовал схему 48-летний одессит.

Правоохранители задержали четыре микроавтобуса вблизи границы с Приднестровьем. Так местные дельцы пытались вывезти 47 мужчин за границу.