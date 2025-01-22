Водій вантажівки хотів вивезти ухилянта за кордон — вирок суду

Молоток судді. Фото: Pexels

На Львівщині судили водія вантажівки. Чоловік намагався "заробити" на ухилянті та хотів незаконно вивезти його за кордон, щоправда, спроба виявилась невдалою.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У січні цього року водій вантажівки MAN, який їхав до Польщі через пункт пропуску "Краківець-Корчова", намагався незаконно провезти з країни військовозобов'язаного чоловіка. Пасажир отримав вказівку від водія заховатись під кузовом причепу вантажівки, а потім переміститись у салон тягача.

Працівники Державної прикордонної служби України у салоні сідлового тягача вантажівки знайшли та затримали ухилянта. Водія судили за організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон.

Вирок суду

Чоловік визнав свою вину та уклав угоду з прокурором, крім того, він перерахував на допомогу ЗСУ 100 тисяч гривень. Суд вирішив затвердити угоду. Обвинуваченого визнали винним та призначили йому покарання у виді штрафу в розмірі 85 тисяч гривень.

Нагадаємо, в Одесі затримали чоловіка, який за гроші пропонував ухилянтам "бронь". Він виготовляв фальшиві документи за 600–1000 доларів.

У Львівській області СБУ затримала організатора схем для ухилянтів. Військовозобов'язані чоловіки могли за 13 тисяч доларів незаконно виїхати за кордон.